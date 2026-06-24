México golea a Chequia y hace historia en el Mundial tras completar una fase de grupos perfecta

México goleó por 3 a 0 a Chequia y por primera vez en un Mundial completó la fase de grupos con nueve puntos.

Tras la pausa de hidratación llegaron las opciones más interesantes del local, con Israel Reyes, Jorge Sánchez y Julián Quiñones como protagonistas, pero ninguna fue lo suficientemente clara para abrir el marcador.

El primer gol del encuentro llegó a los 55 minutos, Mateo Chávez apareció como extremo derecho y definió tras una asistencia de Luis Romo.

Seis minutos después llegó el segundo. Gilberto Mora filtró un pase en profundidad que Julián Quiñones empujó al fondo de la red.

Álvaro Fidalgo puso el broche de oro con un tercer gol en el tiempo añadido, gracias a una precisa definición.

Cabe señalar que México recibirá por los dieciseisavos de final del Mundial al tercer clasificado de los Grupos C, E, F, H o I, el martes 30.

Chequia, en cambio, quedó eliminado tras conseguir solo un punto en la competición.

(Imagen: FIFA)

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