Meneghini respondió a Montecinos y explicó su polémica salida de O'Higgins

Todo una polémica protagonizó Joaquín Montecinos después de que el delantero llegara a un acuerdo con O'Higgins de Rancagua para dejar el club de manera anticipadamente.

Es que el atacante había sido "cortado" por el técnico Francisco Meneghini al pedir ser no convocado ante un posible fichaje en Colo-Colo, el cual se frustró.

"Jamás pensé que iba a pasar lo que pasó, porque creo que hay cosas que se guardan en el camarín. No puedo estar exponiendo todo lo que pasa en el camarín. Hay códigos y yo siempre me caractericé por ser una persona con códigos y transparentes", disparó hace días el ariete contra el estratego en radio Futuro.

Sin embargo, el DT salió a responderle al jugador en conferencia de prensa y contó la verdad del polémico caso, al expresar: "Estábamos entrenando de forma normal con él, como lo fue la semana siguiente al cierre del libro de pases, y los dirigentes me informaron el lunes que avanzaban con una posible rescisión de contrato".

"(La salida de Montecinos) Me sorprendió porque no lo esperaba, pero no me opuse. Me pareció lógico si ambas partes querían ir por eso lado, se dio rápido y ya no es parte del equipo", añadió "Paqui".

PURANOTICIA