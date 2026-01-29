Meneghini responde a las amenazas de Los de Abajo y afirma que "necesitamos que se jueguen los partidos"

El director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, alzó la voz ante la amenaza que lanzó la barra brava del cuadro laico, Los de Abajo, quienes pretenden "suspender todos los partidos del futbol chileno".

Lo anterior, expresaron los forofos en una publicación en redes sociales, se debía a "la constante subida de precios en las entradas y el mal trato que recibe el hincha de la U", criticando además "medidas absurdas de parte de la ANFP".

Frente a esto, el estratego indicó que "necesitamos que se jueguen los partidos, nos preparamos para eso y es con nuestra gente. Es recién el primer partido de la temporada, y con el club sancionado a nivel internacional el partido con Palestino será sin público, por lo que es vital el apoyo de nuestra gente y que podamos cuidar la localía".

En esa misma línea, el estratego apuntó que "ojalá que todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena en cada partido que nos toque jugar de local o de visita. Esta es una situación que me excede, no la puedo controlar, pero lo que sí quiero es que se pueda jugar".

Con respecto al duelo contra Audax Italiano de este viernes, "Paqui" sostuvo que "nos queda un entrenamiento para afinar detalles. Hemos hecho una buena semana de preparación ante un rival complicado que terminó muy bien. No tenemos tantos registros de este año de ellos, pero tienen refuerzos que están participando de los amistosos".

Por último, Meneghini remarcó que "esperamos que el equipo muestre una buena cara. Será el primer partido oficial, con nuestra gente. Confío mucho en que vamos a mostrar una buena versión, en donde dominemos el partido".

