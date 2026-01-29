Los de Abajo amenazan con "suspender todos los partidos del futbol chileno" tras sanción y aumento en precio de las entradas

La barra brava de Universidad de Chile, "Los de Abajo", utilizó sus redes sociales para realizar una amenaza en la previa del inicio de la Liga de Primera 2026.

A propósito de la sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de un grupo de hinchas (3.327 espectadores) por incidentes registrados en el partido ante Coquimbo Unido del 2 de diciembre de 2025 en el estadio Santa Laura, la agrupación de hinchas azules amenazó con "suspender el partido y todos los partidos del fútbol chileno", apuntando directamente el organismo rector ubicado en Quilín.

"Ante todas las injusticias que venimos viviendo los últimos años, es que todo llego a su punto límite. Hemos tratado de mantener el orden dentro de la hinchada para poder alentar a nuestro equipo en todos los partidos donde juegue, hemos acompañado al equipo hasta incluso donde nos han prohibido el acceso", manifestaron.

"Pero la situación con la empresa que maneja nuestro club ya llegó a su punto máximo: la constante subida de precios en las entradas y el mal trato que recibe el hincha de la U llegó a su fin", añadieron.

"La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP", advirtieron.

Finalmente, indicaron que "vamos a suspender si es necesario no solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del futbol chileno ya que todos los clubes viven la misma situación, la ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices".

Cabe recordar que la Universidad de Chile debutará en la Liga de Primera ante Audax Italiano a las 20:00 horas de este viernes, en el estadio Nacional.

(Imagen: @losdeabajooficial)

PURANOTICIA