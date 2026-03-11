"No hay condiciones que nos permitan participar": Irán se baja oficialmente del Mundial 2026

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, señaló que debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra su país, no están las condiciones para que la nación persa sea parte del Mundial de Norteamérica 2026 que se desarrollará en los próximos meses.

“Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, comentó.

Luego añadió que “se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

La decisión de Irán se produce después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurara en sus redes sociales que el presidente Donald Trump le había confirmado que no tenía problema con la presencia de iraníes en el país durante el torneo.

“Hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó en Instagram.

“Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, añadió.

Infantino remarcó que "todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”.

(Imagen: AP)

