Nuevo DT caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador de la U. de Concepción

A través de redes sociales, el "Campanil" explicó que "esta determinación se produce a raíz de una serie de situaciones personales que le impiden continuar en el proyecto".

Miércoles 11 de marzo de 2026 17:04
Apenas unas horas después de que Universidad de Chile comunicara la salida de Francisco Meneghini, Universidad de Concepción siguió sus pasos y anunció la partida de Juan Cruz Real.

"El equipo seguirá a cargo de Facundo Gareca, Cristian Duarte, Leonardo Felicia y Ramiro Peragallo, además de todo el staff del club, hasta que se concrete la llegada del próximo entrenador y cuerpo técnico", complementaron.

El estratego argentino arribó al club a inicios de año luego del sorpresivo término del proceso de Cristian Muñoz, quien lideró la obtención del título de la Liga de Ascenso 2025, resultado que le dio a la UDEC su boleto de regreso a Primera División.

En sus cinco partidos al mando del elenco universitario -estuvo ausente este lunes ante la U-, Real cosechó dos victorias, un empate y dos derrotas.

(Imagen: @FutbolUdeC)

