Nuevo DT caído en la Liga de Primera: Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador de la U. de Concepción

A través de redes sociales, el "Campanil" explicó que "esta determinación se produce a raíz de una serie de situaciones personales que le impiden continuar en el proyecto".
Apenas unas horas después de que Universidad de Chile comunicara la salida de Francisco Meneghini, Universidad de Concepción siguió sus pasos y anunció la partida de Juan Cruz Real.
"El equipo seguirá a cargo de Facundo Gareca, Cristian Duarte, Leonardo Felicia y Ramiro Peragallo, además de todo el staff del club, hasta que se concrete la llegada del próximo entrenador y cuerpo técnico", complementaron.
El estratego argentino arribó al club a inicios de año luego del sorpresivo término del proceso de Cristian Muñoz, quien lideró la obtención del título de la Liga de Ascenso 2025, resultado que le dio a la UDEC su boleto de regreso a Primera División.
En sus cinco partidos al mando del elenco universitario -estuvo ausente este lunes ante la U-, Real cosechó dos victorias, un empate y dos derrotas.
(Imagen: @FutbolUdeC)
