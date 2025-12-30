Meneghini en su presentación como nuevo DT de la U: "Este es el club que quería dirigir desde que empecé mi carrera"

Este martes fue presentado Francisco Meneghini como nuevo director técnico de Universidad de Chile para la temporada 2026, tras la salida de Gustavo Álvarez.

En la instancia, acompañado del gerente deportivo Manuel Mayo, se refirió a su llegada al conjunto azul, explicando que "con O’Higgins no se dieron los tiempos, y una vez cerrados los ciclos se presentó esta posibilidad. No lo dudé un solo momento. Este es el club que quería dirigir desde que empecé mi carrera".

En esa misma línea, "Paqui" aseguró que "le guardo mucho cariño al club, porque fue mi primer trabajo fuera del cuerpo técnico de Bielsa. Fue de mucho aprendizaje, de compartir con exjugadores del club, quienes me transmitieron lo que es este club. En ese momento estaba recién inaugurado el CDA, y eso creo que es algo muy importante. Ahora vuelvo con más experiencia, con las herramientas necesarias para liderar un proyecto tan importante".

Por otra parte, el estratego admitió que "entiendo las dudas que puedan haber por mi llegada, pero yo no las tengo. Tenemos mucha capacidad, confío mucho en eso. Me considero capacitado para enfrentar los desafíos que significan llegar a la U".

Sobre este punto, tal como lo había señalado en una conversación con los medios oficiales del club, el DT indicó que "tenemos que ser campeones. Eso se siente. Es lo que corresponde después de tantos años. Y hay fundamentos para hacerlo. La prioridad es ser campeón del Torneo Nacional. Pero es una temporada muy larga".

Respecto a la idea que busca impregnar en el cuadro estudiantil, el trasandino sostuvo que "la U juega la mayor parte del partido en campo rival y eso permite que cuando los rivales recuperen la pelota intentan atacar. El plantel cuenta con un abanico de posibilidades en el mediocampo, incluyendo a jugadores juveniles y la idea es tener variadas estructuras para no hacernos previsibles. Es una posibilidad contratar en el mercado, pero es importante también conocer a los jugadores que tenemos".

Al ser consultado sobre los posibles refuerzos, el entrenador evitó hablar de nombres propios pero reconoció que necesitan jugadores en ofensiva. "Quizás delanteros más de referencia, en una temporada larga, hay momentos que es importante tener ese jugador en el área al cual abastecer a través de centros o envíos más aéreos. Pero también es importante tener delanteros que puedan participar del circuito ofensivo", aclaró.

De todas maneras, Meneghini se refirió a uno de los nombres que suenan para el "Romántico Viajero": Eduardo Vargas, campeón de la Copa Sudamericana con los universitarios en 2011 y que durante el segundo semestre de 2025 jugó en Audax Italiano.

"Sabemos lo que representa para el club, lo conozco, sabemos lo que el club representa para él. No se puede decir más que eso, pero somos conscientes de la situación de Eduardo", finalizó.

