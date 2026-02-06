Meneghini cuestiona problemas en la planificación de partidos: "Da la sensación que siempre está esa incertidumbre"

El entrenador de Universidad de Chile indicó en conferencia de prensa que "hay que encontrar esa vuelta de que los partidos se puedan planificar con claridad, no estar a última hora".
El director técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, expresó este viernes su molestia a propósito de la programación de los partidos del fútbol nacional a propósito del duelo de este domingo ante Huachipato, que estuvo en riesgo de ser suspendido, per finalmente se aprobó sin la presencia de hinchas.
Sobre este punto, el estratego indicó en conferencia de prensa que "hay que encontrar esa vuelta de que los partidos se puedan planificar con claridad, no estar a última hora, si es con hinchada o si es una hora u otra. Da la sensación que siempre está esa incertidumbre. Confío que todas las partes se pongan de acuerdo, para que los partidos se jueguen".
"Paqui" subrayó que "se debe encontrar una coordinación, entre todas las partes, para ver dónde jugar y en que condiciones se juega. No puede quedar esa sensación que el partido es una dificultad, tiene que ser un espectáculo".
El entrenador también manifestó su tristeza por no poder contar con el respaldo de la fanaticada azul en el compromiso. "No es algo que nos guste no es una buena noticia para nosotros, uno siempre quisiera que esté presente el hincha de todos los equipos. Tenemos que adaptarnos a esta situación y no podemos desenfocarnos, pero siempre vamos a querer que estén nuestros hinchas", puntualizó.
Con respecto al pleito con el cuadro "acerero" y tomando de ejemplo el empate de la primera fecha con Audax Italiano, el argentino afirmó que "en el partido del domingo va a ser importante mover la pelota, encontrar espacios y poder atacar, ya sea por dentro o por fuera, y mantener esa agresividad que mostramos a la hora de presionar ante Audax".
Por último, deslizó que el joven atacante Ignacio Vásquez podría jugar de lateral izquierdo ante la suspensión de Felipe Salomoni. "Está entrenando de comienzo de año para que domine esa función, a pesar de que sus características son de extremo. Pero un central, en línea de 3, puede cubrirle la espalda y 'Nacho' aportar ese recorrido, energía, el duelo uno contra uno. Será opción, por su lado no sufrimos en defensa", cerró Meneghini.
