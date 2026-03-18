Ampuero y errores defensivos de la UC: "Nos molesta tener que estar remando siempre desde atrás"

Branco Ampuero realizó una fuerte autocrítica a raíz de los constantes errores que ha cometido la Universidad Católica y que le han significado comenzar perdiendo en varios compromisos. Muestra de aquello fue lo ocurrido el fin de semana, donde tuvieron que reponerse a los dos goles en el amanecer del duelo en el empate con Everton.

En rueda de prensa, el zaguero sostuvo que "hay cosas que corregir. Contra Everton y Cobresal entramos desconcentrados y nos costó goles. Nos molesta mucho tener que estar remando siempre desde atrás. Tenemos que mejorar la posesión y quedar mejor parados defensivamente para que no nos pillen mal".

Sobre esa misma línea, el central apuntó que "estamos en un proceso que ha sido medio dubitativo en cuanto a resultados y juego. Somos conscientes de que podemos hacerlo mejor por la calidad de jugadores que tenemos. Si miras la tabla, estamos todos muy pegados, hay un margen de tres puntos entre el primero y el octavo".

El oriundo de Carelmapu también se refirió a la posibilidad de actuar como lateral derecho ante la lesión que sufrió Tomás Asta-Buruaga. "No tengo inconveniente, no solo en este cuerpo técnico, con Tiago (Nunes) en semestres atrás jugué de lateral también, entonces el beneficio mayor para mí es jugar, competir, dejar una buena imagen siempre", señaló.

Asimismo, el formado en Deportes Puerto Montt comentó que "si me toca jugar de lateral, de central, por izquierda, por derecha, en lo que sea, está en mis manos ayudar al club no hay ningún problema. Aprovecho de enviarle todo mi cariño a Tomás (Asta-Buruaga), que se recupere pronto y ya lo vamos a tener con nosotros".

Por último, Ampuero anticipó la participación del elenco precordillerano en Copa Libertadores. El exhombre de Deportes Antofagasta apuntó que "estamos todos expectantes, todos los jugadores que participan en este torneo más grande de Sudamérica, van a estar pendientes a los grupos, donde te toque ir, que equipo va a disputar. El sueño de un jugador es ponerte a prueba con estos equipos, jugadores de Brasil que vienen de jugar de Europa…va a ser atractivo para todos".

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