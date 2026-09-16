Mellizas Abraham logran el séptimo oro para Chile en los Juegos Suramericanos 2026

Melita y Antonia se impusieron de principio a fin en la prueba de dos sin timonel en Santa Fe tras registrar un tiempo de 7:12.64, superando a las duplas de Paraguay y Uruguay. Con este triunfo, la delegación nacional alcanza 27 preseas en total y se consolida en el quinto lugar del medallero general.
No pudo comenzar mejor la jornada de este miércoles para el Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.
Las hermanas Melita y Antonia Abraham fueron las encargadas de darle a Chile su séptima medalla de oro en el certamen, luego de imponerse en la prueba de dos sin timonel del remo femenino.
Las representantes nacionales tuvieron un sólido desempeño y dominaron la competencia de principio a fin, cruzando la meta con un tiempo de 7:12.64.
La medalla de plata quedó en manos de la dupla paraguaya, que registró un crono de 7:19.28, mientras que el bronce fue para el binomio uruguayo, con un tiempo de 7:23.63.
Con este nuevo triunfo, la delegación chilena suma siete medallas de oro, siete de plata y 13 de bronce, resultados que le permiten ubicarse en el quinto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026.
(Imagen: @TeamChile_COCH)
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