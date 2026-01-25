Medios españoles destacan a Gabriel Suazo en triunfo del Sevilla ante Athletic

Sevilla volvió a sonreír en la liga española luego de una racha negativa y consiguió un importante triunfo como local tras imponerse por 2-1 ante Athletic de Bilbao, resultado que le dio aire al cuestionado técnico Matías Almeyda.

El partido contó con presencia chilena únicamente a través del lateral Gabriel Suazo, quien regresó a la titularidad en el equipo andaluz. En tanto, Alexis Sánchez no fue convocado por lesión, quedando fuera del compromiso.

El rendimiento de Suazo fue destacado por medios hispanos, que valoraron su despliegue y participación en ofensiva. Estadio Deportivo indicó que el chileno recuperó su puesto como titular y desde el arranque se mostró muy activo en ataque, con constantes proyecciones y profundidad por su banda.

El mismo medio agregó que el defensor incluso necesitó apoyos defensivos debido a los espacios que dejaba tras sus incorporaciones, otorgándole una calificación 6, en una evaluación positiva tras su retorno al once inicial.

Por su parte, El Desmarque también resaltó su actuación, describiéndolo como muy activo en la primera mitad, principalmente en tareas ofensivas. Además, explicó que Almeyda lo sustituyó antes de la hora de juego para evitar seguir perdiendo efectivos, asignándole una nota 5 y destacando su aporte en el repunte del Sevilla.

