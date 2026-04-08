Medios argentinos resaltan la sufrida victoria de Boca sobre la UC en su estreno en la Libertadores

El retorno de Universidad Católica a la Copa Libertadores estuvo marcado por la amargura. En el marco de su estreno en la fase grupal del máximo torneo continental, el conjunto de la franja sufrió una derrota por 2-1 en condición de local frente a Boca Juniors, duelo disputado en el Claro Arena.

Tras el pitazo final, los medios de comunicación en Argentina reaccionaron con satisfacción ante la victoria del equipo xeneize en suelo chileno, aunque las crónicas reflejaron una cuota de moderación respecto al desempeño en cancha.

Bajo esa línea, TyC Sports consignó en su portal: "Con suspenso, BocGa se llevó un triunfo importante ante Universidad Católica". Junto con el titular, el mencionado canal deportivo profundizó en el desarrollo de las acciones, señalando que "desde el inicio, el Xeneize intentó imponer condiciones y, así, a los 16 minutos de iniciado el partido, Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área".

En una sintonía similar, el diario Olé encabezó su reporte destacando un "Gran partido de Boca en Chile y exitoso debut en la Libertadores". La nota del periódico trasandino hizo hincapié en la racha que atraviesa el club de La Ribera, manifestando que "este es el tercer triunfo consecutivo para el Xeneize, lo que le da un envió anímico importante para afrontar un momento clave en la temporada: en estos dos meses se definen tanto el Torneo Apertura como la fase de grupo de la Copa Libertadores".

Luego de este traspié en el plano internacional, la UC deberá concentrarse ahora en su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde se medirá este sábado ante Audax Italiano por la novena fecha del torneo local. En tanto, su camino en la Copa Libertadores se reanudará el miércoles 15 de abril, fecha en la que los cruzados viajarán a Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la segunda jornada del Grupo D.

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