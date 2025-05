Medios argentinos contra Vidal: "Expulsión absurda para un jugador de 37 años"

Con la goleada sufrida por 4-0 ante Racing Club en Avellaneda, Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores, a una fecha del término de la fase grupal, y sin siquiera la chance de ir a la Copa Sudamericana.



Como si fuera poco, Arturo Vidal fue expulsado en el segundo tiempo por burlarse de la hinchada local. por eso, la prensa argentina no perdonó al "King" y reaccionó con todo.



Por ejemplo, el diario Olé publicó: "Racing sometió al Colo Colo del provocador Arturo Vidal y entró a octavos de final".



Además, agregó: "Siempre polémico, y esta vez no fue la excepción. Una vez más, Vidal protagonizó un insólito momento. Fue expulsado por hacerle gestos a la gente en la tribuna".



"El volante chileno comenzó pidiendo silencio a la hinchada de Racing, para posteriormente levantar dos dedos, rememorando la obtención de la Copa América 2015 y 2016 que consiguió con La Roja venciendo a Argentina. Desesperado, Vidal intentó excusarse, pero de poco sirvió", añadió.



En tanto, Clarín, tituló: "La insólita expulsión de Arturo Vidal: cargó a los hinchas de Racing con las Copas América que ganó con Chile y se llevó la roja en la Copa Libertadores".

Por su lado, La Nación escribió: "Racing aplastó a Colo Colo, que quedó afuera de todo, y Arturo Vidal vio una roja insólita".

"En la Copa, no hubo revancha: empate en Santiago (1-1) y goleada estrepitosa en el Cilindro. Y no, no hubo goles de Vidal, y sí una expulsión absurda para un jugador de 37 años y con experiencia internacional", sentenció.

PURANOTICIA