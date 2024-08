Medallistas olímpicos Francisca Crovetto y Yasmani Acosta fueron homenajeados en La Moneda

Después de realizar una histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, con una medalla de oro y una de plata, respectivamente, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta tuvieron un especial homenaje en el Palacio de La Moneda, donde fueron invitados por el Presidente Gabriel Boric.

Tras la reunión, los deportistas nacionales salieron a uno de los balcones para saludar a los fanáticos que llegaron a la Plaza de la Constitución para agradecerles por las preseas en la cita de los cinco anillos. Después, ambos bajaron en compañía del mandatario para dedicar palabras a los presentes.

"Simplemente agradecerles el cariño, el amor que hemos recibido estos días. Estoy conmovida con verlos acá… Nos regalan algo que no se devuelve, que es el tiempo, y eso es invaluable para nosotros", expresó Crovetto, ganadora en el tiro de skeet.

En tanto, Yasmani Acosta, plata en lucha grecorromana, sostuvo que "desde que llegué el 2015 a Chile ha sido todo felicidad, me sentía en deuda, quería regalarle una medalla al país. En Tokio no se dio, pero lo seguí intentando hasta París que logré la medalla que no es solo mía, es de todos ustedes".

Por su lado, el Presidente Boric comentó que "no se imaginan como se nos infla el pecho de orgullo por todos nuestros deportistas… Ojalá logremos que estos éxitos no sean solo excepcionales u ocasionales, un brillo casual, que sea una política de Estado de largo plazo".

"Después del éxito de Santiago 2023 nos pusimos como objetivo un sueño hermoso, y ojalá que toda la sociedad chilena se pueda unir, que es postular a JJOO de 2036", agregó.

