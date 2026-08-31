"Me vacié, ya no tengo más para dar": Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina

Lionel Messi anunció este lunes su retirada de la selección argentina tras más de dos décadas en las que ha roto los récords de partidos y goles de la historia de la Albiceleste.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió el futbolista de 39 años en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El actual delantero del Inter Miami de la liga MLS de EE.UU., explicó que "fue una decisión que dolió y duele en el alma", pero aseguró entender que "es el momento".

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", agregó.

El hasta ahora capitán de Argentina reveló al final de su mensaje que había escrito esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de perder la final del Mundial de 2026 ante España, aunque decidió no publicarlas entonces.

Indicó que la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto en Rosario a los 68 años tras una larga enfermedad terminó de reafirmar una decisión que ya había tomado.

"Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", escribió el considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.