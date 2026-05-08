"Me sentí en un casting": Jorge Fossati rompe el silencio y lanza duros dardos contra la U tras su frustrado fichaje

A raíz del deficiente arranque de la temporada 2026, la directiva de Universidad de Chile decidió poner fin al ciclo de Francisco Meneghini en la banca. En ese escenario, el nombre de Jorge Fossati asomó rápidamente como el principal candidato para tomar el puesto de "Paqui". Pese a los rumores, el arribo del estratega uruguayo jamás se materializó, decantándose finalmente la institución laica por la contratación de Fernando Gago.

Transcurridos varios meses desde que se esfumara la posibilidad de recalar en el Centro Deportivo Azul, el experimentado director técnico charrúa rememoró las tratativas. Lejos de eludir la polémica, el entrenador lanzó duros cuestionamientos hacia el proceder del elenco estudiantil.

En un diálogo sostenido con el diario La Tercera, el adiestrador detalló su primer contacto con la gerencia universitaria: "En la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva. Cuando él me nombró la palabra, porque yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética. Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar. Y él me dijo que sí, que por eso habían empezado, como fue que me dijo, una ronda de entrevistas. Y bueno, será que tengo muchos años. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije".

Siguiendo con su relato sobre aquella comunicación, el exseleccionador peruano profundizó en su postura frente a la metodología del club. "Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a esto, yo siempre creo lo mismo, para que las cosas lleguen a buen puerto. Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás", complementó.

Otro punto que generó la molestia del DT fueron las versiones de prensa posteriores a la fallida negociación. Al respecto, aclaró tajantemente: "Lamentablemente, después salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú. ¿Cómo voy a decir yo que si tengo algún problema con algún directivo lo voy a decir públicamente? Una cosa que no sé de dónde salió… y no sé qué otras cosas salieron que no me acuerdo, pero cosas tergiversadas, eso fue lo que no me gustó".

Pese al amargo desenlace, el estratega reconoció la magnitud de la institución azul y justificó su disposición inicial para dialogar. "si de alguna manera si yo accedí a la entrevista con él, a la llamada del gerente, es porque consideró que era una propuesta que yo debía escuchar con mucha atención. La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba, si no, no lo hubiera escuchado. Pero bueno, lamentablemente no sé por qué razón ahora el mundo del fútbol está lleno de intereses", argumentó.

Para cerrar sus descargos, el técnico apuntó directamente al entorno futbolístico y mediático, deslizando la existencia de intenciones ocultas tras la caída de su fichaje. "Hay empresarios que patean para cualquier lado, y hay prensa que repite cualquier cosa. Algunos porque no les importa si están diciendo lo que corresponde o no, y otros porque simplemente hacen mandado y no quiero ser más explícito. Entonces, qué sé yo, serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente. Lo lamento, porque la verdad que era algo que me entusiasmaba", concluyó.

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