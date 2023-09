"Me levantaré con más fuerza que nunca": El optimista mensaje de Arturo Vidal tras ser operado

Arturo Vidal fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde de este miércoles, luego de que en el empate ante Colombia en el Monumental por Clasificatorias abandonara el terreno de juego en camilla durante el segundo tiempo, y posteriormente en ambulancia por un problema en la rodilla derecha.

La intervención quirúrgica del bicampeón de América con el combinado nacional fue exitosa, según el organismo de Quilín.

"El jugador Arturo Vidal, fue sometido la mañana de este miércoles 13 de septiembre, a una sutura artroscópica de menisco externo de rodilla derecha", sostuvo en el comunicado.

"La resolución quirúrgica se realizó de manera exitosa, por lo cual el deportista podrá comenzar con su rehabilitación kinésica", añadió.

Tras la operación, el "King" compartió un optimista mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía de él mismo descansando tras el procedimiento: "Primero que todo, quiero agradecer la inmensa cantidad de mensajes de apoyo que he recibido. Quiero decirles que me levantaré con más fuerza que nunca".

"Me levanté mil veces antes y hoy no será la excepción. Con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, en una cancha de fútbol disfrutando como en toda mi carrera", finalizó el formado en Colo-Colo.

