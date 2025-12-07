“Me entusiasma e ilusiona”: Garnero destaca remontada y pide jerarquizar el plantel

Universidad Católica cerró la Liga de Primera con una sufrida victoria por 2-1 sobre Unión La Calera en el Claro Arena, resultado que le permitió finalizar en el segundo lugar del torneo y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Chile 2. Un logro que el técnico Daniel Garnero valoró profundamente tras el compromiso.

“Esto me entusiasma e ilusiona”, señaló el entrenador argentino, destacando el enorme esfuerzo realizado por un plantel que, en varios pasajes de la temporada, trabajó con recursos mínimos. “Este grupo hizo un esfuerzo enorme siendo muy reducido; hubo momentos en que entrenamos con solo 12 profesionales”, reveló.

Garnero subrayó que la recuperación futbolística de la UC nació desde lo individual para luego reflejarse en el colectivo. “La mejora empezó en lo individual y se trasladó a lo colectivo. El equipo se volvió más contundente y sólido, logrando los resultados que nos trajeron a este lugar espectacular”, afirmó.

No obstante, la satisfacción por la clasificación vino acompañada de un claro mensaje dirigido a la dirigencia. El técnico insistió en la necesidad de reforzar y jerarquizar el equipo para competir a nivel internacional. “Los juveniles ayudan, pero no es ideal tener la obligación de ponerlos; prefiero que se ganen su lugar. Todo fue muy forzado por la escasez de jugadores”, advirtió.

En esa línea, Garnero fue categórico: “El plantel necesita muchas incorporaciones, no solo dos o tres. Sufrimos bastante por la falta de variantes este año. Buscamos jerarquía y poder de resolución”.

Con la clasificación sellada pero con un plantel exigido al límite, el entrenador dejó claro que el próximo paso depende de los refuerzos que lleguen para enfrentar un 2026 que promete mayores desafíos.

PURANOTICIA