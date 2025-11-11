"Me duele el alma": Sebastián Miranda expresó toda su tristeza tras eliminación de Chile del Mundial Sub-17

Pese a que la selección chilena consiguió vencer a Canadá en la última fecha de la fase grupal del Mundial Sub-17 de Qatar, no pudo avanzar a dieciseisavos de final por diferencia de goles.

Esta situación fue lamentada por el entrenador Sebastián Miranda, quien manifestó que "no tengo palabras en este momento. Estoy con una pena, con una tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis. El grupo quedó igualado, todos con 4 puntos, y quedamos fuera por una diferencia de gol. Me duele el alma".

El exjugador apuntó que: "Claramente los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión y un hambre por sacar adelante este Mundial. Fuimos competitivos y lamentablemente no nos alcanzó. Es una tristeza tremenda".

Finalmente, el director técnico sostuvo que "fuimos capaces de competir de igual a igual con todos los equipos, pero cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos".

PURANOTICIA