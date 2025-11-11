Adiós al Mundial: La Roja Sub 17 ganó a Canadá, pero no le alcanzó y quedó eliminada

Para no creer lo de la Selección chilena Sub 17. Pese a derrotar a Canadá por 2-1, a la Roja no le alcanzó y quedó eliminada en la fase grupal del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar por solamente un gol.

Es que en simultáneo, Uganda dio la sorpresa y derribó a Francia por 1-0, por lo que todos los equipos quedaron empatados en puntaje, con 4, en el Grupo K. Sin embargo, el combinado nacional que adiestra Sebastián Miranda quedó último por peor diferencia de gol.

El conjunto criollo necesitó ganar por un tanto más o que los africanos resignaran una igualdad ante los galos, pero ninguna de las dos situaciones se dio.

En el primer tiempo, Chile jugó un mal partido y los norteamericanos fueron superiores, generándose varias ocasiones y aprovecharon a los 32' para abrir la cuenta, cuando tras una gran jugada de Kevin Khan, Shola Jimoh dejó pasado a un defensor y definió con un derechazo pegado al poste.

Sin embargo, en el complemento los nacionales mostraron una mejor cara y remontaron. A los 55' Martín Jiménez apareció muy solo dentro del área, sacó un centro rasante y Zidane Yáñez puso el empate. En tanto, a los 66' se adelantaron cuando tras un centro desde la derecha, apareció por la izquierda Matías Orellana, y tras fallar de primera, metió un puntazo para el 2-1.

Pese a ese panorama, la Roja necesitaba un gol más, porque Uganda ya derrotaba a Francia, por lo que los minutos finales fueron de infarto.

A los 83' los sudamericanos se quedaron con un hombre menos por expulsión de Zidane Yáñez por golpear con el pie a un rival y tras revisión del VAR. Aún así, siguieron luchando en el primer minuto adicional se lo perdieron cuando Amaro Pérez se sacó al arquero y al definir se le fue el balón desviado. En tanto, en los 90'+7 el juez sancionó un penal para Canadá por un empujón de Alonso Olguín en el área, pero Van Parker tiró el esférico a cualquier parte.

Pese a todo esto, a la Selección chilena no le alcanzó y de manera increíble y dolorosa quedó eliminada en la fase grupal solamente por diferencia de gol.

