Johnny Herrera se molestó por posible llegada de experimentado arquero a la U

Johnny Herrera, histórico portero e ídolo de Universidad de Chile, no escondió su molestia por el supuesto interés que tendría el conjunto azul en los servicios del arquero nacional Gabriel Arias.

Desde su tribuna como comentarista de TNT Sports, el multicampeón con el elenco estudiantil apuntó principalmente a la edad del cancerbero, quien en septiembre pasado cumplió 38 años y viene de quedar libre luego de un extenso paso por Racing Club.

Al ser consultado sobre si era necesario el arribo de Arias, el "Samurai" admitió que "para mí, no. No porque tiene una edad… Toselli cuando jugó lo hizo bastante bien, no entiendo por qué se va. Lo único que pienso es que querían buscar a alguien más joven del medio para el futuro, para pelearle el puesto a Castellón".

En ese sentido, el ex capitán del cuadro laico remarcó que "traer un arquero de 38 años… en ese caso, vuelvo a jugar yo". "No entiendo por qué un arquero de 38 años, a menos que vaya a ser el 1", agregó, dejando en claro que el ex seleccionado nacional debiera llegar únicamente si va a ser titular.

Así y todo, Herrera manifestó dudas respecto a las condiciones técnicas del nacido en Neuquén. "Para mí es un buen arquero, pero no es atajador. No es bueno en la toma de decisiones como anticipar un pelotazo largo, un mano a mano con tiempo, cortando un centro. Debajo del arco es extraordinario, pero en la lectura del juego se equivoca mucho", sentenció.

