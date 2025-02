"Me dio confianza": Guerra reveló charla con técnico Álvarez para mantenerse en Universidad de Chile

Nicolás Guerra está viviendo un buen inicio de temporada. El delantero nacional convirtió un triplete en su primer partido con la Selección chilena y también anotó en la goleada de la U por frente a Ñublense, por el debut en el Campeonato Nacional 2025.

Este miércoles, el atacante valoró su gran presente en conferencia de prensa, al expresar: "Me siento súper bien, tranquilo con mi trabajo. Han pasado momentos muy buenos, otros no gratos, pero siempre he tenido la misma convicción de seguir trabajando. Me caracterizo por ser una persona trabajadora, siempre va a ser así en los momentos buenos y malos, dándole con todo como siempre".

Además, recordó que en junio pasado estuvo cerca de dejar el cuadro azul: "Fueron meses duros, es cierto que podía salir, pero hablé con el profe de que iba a tener una oportunidad en el equipo y me quedé. Comenzar el año con un gol es bueno, como equipo nos vimos súper bien. Me motiva para seguir trabajando. El primer semestre fue súper duro en lo personal. Cuando tienes momentos de mucha adversidad es cuando tiene que sacar más enseñanzas y seguir trabajando. Cuando me llegó la oportunidad fue un momento muy lindo de mi vida, justo nació mi hija, todo lo que pasé me sirvió. Si bien fue un semestre de mucha adversidad, supe sacar lo mejor de ese momento".

Frente a esto, valoró una conversación que tuvo con el técnico Gustavo Álvarez para lograr su mejor nivel: "Se debe a muchas cosas. El equipo es responsable de eso, la confianza del técnico. El profe en ese entonces, cuando empecé a jugar en el segundo semestre del año pasado, habló conmigo, que hiciera mi juego, lo que yo sabía y le mostraba en el día a día. Eso me dio confianza, reafirmándolo partido tras partido. Espero seguir así, esforzándome día a día".

En cuanto al gran rendimiento que mostró en la Roja en el amistoso ante Panamá, no escondió su deseo de ser convocado para los partidos frente a Paraguay y Ecuador por la fecha doble de marzo de las Clasificatorias para el Mundial 2026: "Todo jugador aspira a la selección, es el máximo sueño. Me tocó estar en el amistoso, estoy muy contento por mi debut. Llegar allá es consecuencia de lo que se hace bien en el club. Igual me enfoco en el club, en hacer las cosas bien y si salen las cosas bien, el llamado va a ser consecuencia de eso".

"Uno se acuerda de todo lo que vivió (ante Panamá) y se emociona, se enorgullece. Un llamado es consecuencia de, para eso hay que tener un buen presente. Haciendo bien las cosas en los clubes, siempre va a haber una puertita para la selección", sentenció.

