"Me arrepiento": Hernán Caputto se disculpó con Jaime García tras tratarlo de "indisciplinado"

Una grave polémica se instaló luego que saliera a la luz un registro donde el actual director técnico de Ñublense, Hernán Caputto, lanza duras palabras en contra de su predecesor, Jaime García, tras la derrota ante Huachipato.

"¿Quién? ¿El indisciplinado de (Jaime) García?, ¿el que chupaba con los jugadores? Dale nena, cállate", respondió el DT al ser encarado por una hincha chillaneja, quien pedía el retorno del "Búfalo" a la banca de los "diablos rojos".

Ante el revuelo que generaron sus dichos, el propio exarquero decidió sacar la voz y en un video difundido por las redes sociales del elenco del Ñuble, se retractó de sus palabras.

"El motivo de este video es netamente para pedirle disculpas a Jaime García por las palabras muy mal utilizadas ayer, en un video que grabaron de muy mala manera algunos hinchas. Digo esto porque no es todos, la verdad es que hay gente que me trata muy bien, pero la verdad que ayer fue muy duro eso. No es justificativo, por supuesto, pero quiero comentarlo", sostuvo el ex estratego de Universidad de Chile.

Asimismo, el otrora futbolista reveló que "llamé a Jaime y envié un mensaje a su teléfono personal y por ello también, lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas".

PURANOTICIA