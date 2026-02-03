Mayo advierte que en la U trabajan para identificar a la mayor cantidad de involucrados en incidentes en el Nacional

Siguen las reacciones por los graves incidentes que protagonizaron barristas de Universidad de Chile en el estadio Nacional durante el empate frente a Audax Italiano, por el debut en el Campeonato Nacional 2026.

Este martes, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, aseguró que en el club están trabajando para identificar a la mayor cantidad de personas involucradas en los hechos violentos.

"Estamos haciendo todo lo posible, para identificar a la mayor cantidad de personas que estuvieron involucradas en estos hechos violentos, para luego querellarse contra ellos ante la justicia", reconoció el directivo de la U en conferencia de prensa y durante la presentación de Marcelo Morales como nuevo refuerzo.

"Pondremos toda la disposición para identificar a esas personas y darle la tranquilidad a los hinchas que estamos trabajando con las personas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir estos hechos", añadió.

Además, Mayo agregó que estos hechos "afectan al equipo y al hincha de la U, no son buenos para nadie".

