Mayne-Nicholls reconoce que una posible candidatura presidencial "no es compatible" con ser asesor de Colo-Colo

El fin de semana pasado, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le rayó la cancha a Harold Mayne-Nicholls y le dejó en claro que más pronto que tardé deberá escoger entre su rol como asesor del proyecto de remodelación del estadio Monumental o una eventual carrera presidencial.

Y en conversación con radio ADN, el otrora mandamás de la ANFP respondió al emplazamiento del empresario y reconoció que si se inclina por la segunda opción, tendrá que dejar su cargo en el "Cacique".

"Es incompatible esto con lo otro, lo tengo súper claro. Pero tengo y siento un compromiso de entregar para el momento del Centenario lo que me pidieron: la maqueta virtual y la maqueta física del anteproyecto del estadio", apuntó el también timonel de Trasandino de Los Andes.

En la misma línea, el periodista de profesión aseguró que "en eso he estado trabajando durísimo en el último tiempo, pero tengo claro que si tomo la decisión de tomar una carrera a través del Senado o a través de la Presidencia, no es compatible con ser asesor de Colo-Colo".

El expersonero de la FIFA aclaró además que "la maqueta va a estar, tanto virtual como física, instalada en una mesa. No te sabría decir de qué tamaño será, en eso están los arquitectos. Pero va a estar ahí para que todos los hinchas, los socios y la gente para ver cuál va a ser el anteproyecto. El estadio va a estar proyectado para 60.000 espectadores, cómodamente sentados".

Al ser consultado por su acercamiento a la política y la posible postulación a La Moneda, el dirigente relató que "en julio o agosto fue a un seminario que hay en la Araucanía, en Temuco. Tras mi presentación se me acercó varia gente a decirme que por qué no era candidato a senador por la región o por qué no era candidato a presidente, porque lo que había mostrado, que fue el sustento con lo que hicimos los Juegos Panamericanos, para ellos era exactamente lo que había necesitado el país".

"Ahí uno empieza a meditar y hablar con gente. Algunos te dicen cómo se te ocurre y otros te dicen de todas maneras el país necesita un cambio. Y de repente vas formando un grupo, gente que tú crees que pueden aportar y algunos conocidos. Ahí estamos viendo si es que hay realmente espacio para hacer algo", cerró.

