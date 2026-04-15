Maximiliano Romero enciende las alarmas en Colo-Colo tras sufrir un golpe en la práctica de cara al partido ante Palestino

Con el objetivo de consolidarse en la cima de la tabla de posiciones, Colo-Colo se medirá ante un aproblemado Palestino este domingo. El encuentro se llevará a cabo en el césped del estadio Monumental, jornada que además estará marcada por la celebración del aniversario número 101 de la institución alba.

No obstante, la preparación para el choque contra el conjunto de colonia tuvo un contratiempo. Según detalló radio Cooperativa, durante la práctica matutina del Cacique, uno de los jugadores estelares evidenció molestias físicas a escasos días del compromiso.

El afectado en cuestión es Maximiliano Romero. El atacante de nacionalidad argentina recibió un golpe que lo obligó a abandonar la sesión de trabajo antes de tiempo, pese a que los primeros indicios apuntan a que solo se trataría de una dolencia pasajera.

Dentro de la oncena diseñada por el director técnico Fernando Ortiz, el ariete trasandino ha jugado un rol fundamental. Hasta la fecha, sus registros acumulan tres goles y una asistencia a lo largo de diez partidos disputados, considerando tanto sus apariciones en el Campeonato Nacional como en la Copa de la Liga.

A pesar de estos buenos números generales, el presente inmediato del jugador muestra una sequía frente al arco rival, ya que no ha logrado convertir en los últimos cuatro cotejos disputados por el elenco popular.

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