Maximiliano Romero brilla con doblete en triunfo de Colo-Colo y envía mensaje sobre su continuidad

Después de la suspensión del encuentro de ida, Colo-Colo logró completar la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. El Cacique se impuso por un contundente 3-0 en el estadio Monumental y selló su clasificación, con Maximiliano Romero como una de las grandes figuras tras marcar un doblete.

Tras la victoria, el delantero argentino se refirió a su presente en el club y dejó un mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro respecto a su continuidad, considerando que su préstamo desde Argentinos Juniors finaliza a fin de año, por lo que su futuro en el equipo albo todavía es incierto.

"Me siento como feliz, encontré un lugar donde me siento cómodo con mi familia. Me toca dar lo mejor en Copa Chile, nada que decir, la actuación de Javi (Javier Correa) está clara, el atraviesa un momento duro en lo personal le mandamos fuerza, pero bien", reconoció en TNT Sports.

En relación con el triunfo frente al conjunto sureño, Romero valoró el trabajo realizado por el plantel, pese a las particularidades que rodearon la llave tras la suspensión del compromiso anterior. "Medio raro porque se suspendió y eso, pero nosotros trabajamos al cien como todo el año y están los resultados dados, las cosas pueden salir bien o mal, pero nosotros lo damos todo".

Por último, el atacante argentino se refirió al próximo desafío de Colo-Colo, que este domingo enfrentará a Ñublense con la posibilidad de asegurar el título del Campeonato Nacional. Sobre este importante compromiso, manifestó: "Tranquilos, no cambia nada, vamos a seguir trabajando de la misma manera y hay que estar tranquilos, preparando todo para el domingo".

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