En Colo-Colo todo es alegría. Luego de conquistar hace algunas semanas el título del Campeonato Nacional 2026, el Cacique aseguró la continuidad del técnico Fernando Ortiz, quien renovó su contrato para la próxima temporada. A ello se sumó el contundente estreno de su corona, con una goleada por 3-0 ante Universidad Católica en el clásico disputado el domingo.

Tras la victoria frente a los cruzados en el estadio Monumental, el volante Víctor Felipe Méndez valoró la renovación del estratego y destacó la importancia de su continuidad para el proyecto deportivo del conjunto albo.

"Creo que el 'profe' entrega mucha confianza al grupo. Ha sido un año donde hemos trabajado muy bien. Él sabe encontrar al equipo dentro de la semana. Con mis compañeros nadie se ha sentido titular durante todo el año y eso ha mantenido el alza del equipo. Que se le haya permitido renovar es muy importante para la institución, es la base para el próximo año", expresó el mediocampista a TNT Sports.

Respecto al contundente triunfo frente a Universidad Católica, Méndez reconoció la dificultad del compromiso y destacó la planificación del equipo para quedarse con los tres puntos. "Era un partido muy difícil, necesitaban un triunfo ellos. Nosotros planteamos el partido en la semana de la mejor manera. Sabíamos que ellos iban a jugar de contragolpe. Tratamos de evitar eso manteniendo la posesión de balón. Hicimos un partido muy correcto en todas las líneas que nos permitió ganarlo. Feliz por el triunfo".

Finalmente, el mediocampista profundizó en el funcionamiento colectivo del equipo y en la importancia de mantener el control del balón para generar ocasiones de peligro. "Cuando no tenemos el control del balón, quizá nos vemos con un poco de problemas. Pero cuando empezamos a tenerlo, generamos los espacios. Mantenemos una buena posesión que nos hace crear espacios. Feliz por el triunfo y por Maxi (Romero), que pudo convertir otra vez", añadió.

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