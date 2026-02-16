Maximiliano Gutiérrez podría dar el salto a Argentina ante supuesto interés de Independiente de Avellaneda

Desde hace días que se viene hablando de que Maximiliano Gutiérrez podría dar el salto y partir al fútbol argentino, tras ser figura en el triunfo de Huachipato ante Universidad de Chile y en la goleada ante Everton.

El extremo del cuadro "acerero" es seguido por Independiente de Avellaneda debido al buen nivel mostrado en este inicio de temporada 2026, aunque la lesión de Santiago Montiel despertó la urgencia por el fichaje de un delantero.

Sin embargo, el conjunto trasandino de igual manera daría un paso para intentar incorporar al seleccionado nacional de 21 años.

Según dio a conocer el periodista argentino Nelson Lafit, el "Rey de Copas" tiene al criollo como principal opción de refuerzo y se contactaría con Huachipato para conocer las condiciones para un traspaso.

De momento, Gutiérrez y el plantel de Huachipato se encuentran en Venezuela para enfrentar este martes a Carabobo, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

PURANOTICIA