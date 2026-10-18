Maximiliano Gutiérrez festejó en el clásico de Rusia

Maximiliano Gutiérrez festejó en uno de los clásicos de Rusia gracias al triunfo del Dinamo de Moscú sobre el CSKA, que le permite seguir como líder de la Liga Premier del país euroasiático.

Los dos equipos habían llegado igualados en 22 puntos y con la opción de ubicarse al tope de las clasificaciones si alcanzaban la victoria.

El pleito se disputó en el VTB Arena, también conocido como el Lev Yashin Stadium, ubicado en la capital rusa, donde el delantero de la Selección Chilena comenzó en el banco de suplentes y vio cómo su equipo abrió el marcador a los 31' del primer tiempo con la anotación de Konstantin Tyukavin.

Antes del descanso, el CSKA consiguió el empate a los 45' con la conversión de tiro penal de Ivan Oblyakov, que obligó al entrenador del Dinamo, Sandro Schwarz, a mover su tablero durante el lapso de complemento para ganar el lance.

Dentro de las modificaciones se produjo el ingreso del exfutbolista de Huachipato que a los 68' reemplazó a Arthur Gomes, cambios que ayudaron a quedarse con el "derbi fraternal" como es conocido.

El paraguayo Roberto Fernández Urbieta, cuando el partido ya terminaba, a los 88' logró poner en ventaja al Dinamo, que consolidó el triunfo a los 92' con el tanto de Viktor Okishor, que dejó el marcador final de 3-1.

Con esta victoria, el club de Maximiliano Gutiérrez quedó primero en el torneo con 25 puntos, escoltado por el Zenit y el Spartak de Moscú, que tienen 24 y 23 unidades, respectivamente.

PURANOTICIA