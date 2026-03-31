Maximiliano Guerrero valoró el triunfo de la U ante Audax Italiano: "Hace tiempo lo veníamos buscando"

Tras la victoria por 3-1 frente a Audax Italiano, el atacante de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero, resaltó el desempeño del equipo laico en el terreno de juego. Este marcador positivo le permite al conjunto universitario renovar sus opciones y obtener un nuevo impulso dentro de la Copa de la Liga.

En una entrevista concedida a TNT Sports una vez finalizado el encuentro, el futbolista manifestó su satisfacción por el resultado obtenido. "Fue un triunfo súper importante, hace tiempo lo veníamos buscando. Se dio hoy, jugamos de buena forma. Estamos muy felices de haber ganado", aseguró el jugador azul.

Sobre la conquista personal que significó el 2-0 parcial en el marcador, el deportista oriundo de La Serena detalló cómo se gestó la jugada y el impacto anímico que esto conlleva. De acuerdo a sus palabras, "me quedó la pelota ahí y quería aprovecharla; era mi oportunidad y me salió el gol. Esto me deja con una confianza tremenda".

El integrante de la selección nacional también hizo hincapié en la progresiva asimilación de los conceptos tácticos impartidos por el director técnico Fernando Gago. Al respecto, Guerrero sostuvo que "Estamos muy bien, hemos ido ajustando los detalles. Hemos entendido lo que él quiere para nosotros. Solo queda ir corrigiendo los errores partido a partido y seguir mejorando".

Finalmente, consultado por la paulatina reincorporación de los futbolistas que se encontraban en proceso de recuperación física, el delantero se mostró "feliz de que se vayan integrando todos los que estaban lesionados y los de la selección. Espero que tengamos el plantel completo próximamente", concluyó respecto al retorno de sus compañeros.

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