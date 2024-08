Maximiliano Guerrero valora tener como compañero a Charles Aránguiz en la U: "Es un privilegio"

Universidad de Chile marcha como líder absoluto del Campeonato Nacional con cuatro puntos de ventaja sobre su escolta Colo-Colo, que está arremetiendo con todo en esta segunda rueda.

Sin embargo, pese a la presión que ejerce el "Cacique", en el plantel del cuadro azul mantienen la tranquilidad de cara a la lucha por el título, tal como lo manifestó Maximiliano Guerrero.

"Venimos haciendo buen torneo y la presión siempre la tendremos por jugar en la U, por pelear los primeros puestos. Debemos tener calma, ir rival a rival y lo que no nos sale en un partido mejorarlo en el próximo", reconoció el delantero en conferencia de prensa.

"Tenemos que seguir en esta misma senda, con los pies en la tierra, porque estamos con mucha confianza", añadió.

Sobre el duelo de este viernes ante Cobreloa, que lucha por salir de la zona baja de la tabla, comentó que "ellos se van a venir a jugar la vida, pero los puntos también son importantes para nosotros (...) Han sido partidos difíciles de local, los equipos se han venido a replegar y jugar a la contra. Tenemos que tener un poquito más de paciencia en la última línea, más eficacia al llegar a la última línea y los resultados se van a dar".

En el plano personal, sostuvo que "ha sido un año bastante intenso, he jugado todos los partidos acá, estuve en la selección, pero me lo he tomado con calma. Estoy preparado para jugar en todo momento, ahora debo preocuparme por el descanso. Estoy bien físicamente, me siento muy preparado".

Por último, respecto al aporte de Charles Aránguiz, Guerrero dijo que "es un privilegio, tenemos que aprovecharlo al máximo. Está en un muy buen punto físico y mental, tiene mucha experiencia, su calidad del pase. Estamos contentos de que sume muchos minutos con nosotros".

En cuanto al debate que habrá en el Consejo de Presidentes para que el "Príncipe" pueda usar su tradicional número 20, comentó que "sería bueno, es un dorsal que lo marcó en su carrera, pero tampoco le da mucha importancia. Es un jugador súper experimentado, que sabe que un número no le puede cambiar nada".

PURANOTICIA