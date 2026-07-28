Maximiliano Guerrero llena de elogios a Eduardo Vargas en la U: "Es un ejemplo para nosotros"

Universidad de Chile comenzó la segunda rueda de la Liga de Primera con un triunfo ante Audax Italiano en La Florida, en un partido donde Eduardo Vargas fue figura en los azules.

Por eso, en el plantel del conjunto estudiantil quedaron felices con el delantero y este martes su compañero Maximiliano Guerrero se rindió ante "Turboman".

"Edu es tremendo jugador, creo que lo sigue demostrando hoy en día. A nosotros nos ayuda mucho cada vez que juega. Demuestra que todavía tiene la calidad de siempre", reconoció el ariete en conferencia de prensa.

"Nos ayuda con goles cada vez que puede, con asistencias también y nos da ese empujoncito. Creo que él está muy bien físicamente y eso también es un ejemplo para nosotros para seguir el camino que él ha logrado", añadió.

Además, Guerrero manifestó su felicidad por sellar hace unos días su renovación con el elenco universitario: "La verdad que muy contento, muy feliz de de firmar en el club. Creo que que lo venía buscando hace rato, como dije, que se haya dado en esta instancia me deja muy contento, muy feliz y motivado para seguir sumando al equipo y ojalá lograr cosas importantes con el club de aquí al tiempo que me queda en el en el club".

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