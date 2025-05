Maximiliano Guerrero anticipa un partido "difícil" ante D. Limache y elogia a 'Popín' Castro

Tras la contundente goleada por 5-1 sobre Huachipato, Universidad de Chile se verá las caras este viernes con Deportes Limache con el objetivo de seguir sumando triunfos para mantenerse a la caza de los líderes de la Liga de Primera.

Este martes en rueda de prensa tomó la palabra Maximiliano Guerrero, quien anticipó el choque con el "Tomate Mecánico", que tras las victorias sobre Colo-Colo sufrió una caída a manos de Palestino.

El futbolista azul sostuvo que "sabemos que ellos se hacen fuerte de local, sacan ventaja por el tema de la cancha. Limache es un equipo que le gusta jugar a la contra, así que tenemos que estar muy preparados y proponer nuestro juego".

"Maxi" también destacó el desempeño que ha tenido el goleador del cuadro rojinegro, Daniel Castro. "Será un partido trabado, se van a jugar todo para quedarse con los puntos en casa. 'Popín' viene en un buen estado, haciendo hartos goles, así que hay que tomar todas las precauciones posibles. Creemos que será un buen partido, difícil, pero iremos con la mentalidad de ganar", puntualizó.

Aunque a la vuelta de la esquina está el crucial duelo con Botafogo por Copa Libertadores, el extremo aseguró que "nosotros ahora tenemos la mente puesta en el partido con Limache, que es un rival complicado, tiene jugadores explosivos en ataque, así que estamos mentalizados en este partido, después veremos al siguiente rival".

El ex Deportes La Serena también valoró su recuperación luego de la lesión sufrida en la pretemporada y sostuvo que "cada vez me voy sintiendo mucho mejor, al haber estado tanto tiempo fuera de las canchas el ritmo se va perdiendo, pero a medida que van pasando los partidos me voy sintiendo mejor, más cómodo, y ahora agarrando confianza, tratando de aportar al equipo donde me toque y hacerlo de buena forma".

"La competencia este año está más dura, tenía que prepararme de buena forma para empezar a jugar. Me costó al principio, empecé a sumar minutos de a poco, pero estaba fuerte de cabeza, sabiendo que en algún momento iba a tocar mi oportunidad", finalizó Guerrero.

