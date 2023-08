Maximiliano Falcón ya palpita el Superclásico: "Que nos jueguen con todo lo que tengan"

Después de los fracasos internacionales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Colo Colo parece haber reencontrado el rumbo. En los últimos partidos ha mostrado un alza y los triunfos ya lo tienen al acecho del líder Cobresal en el Campeonato Nacional 2023.



Uno que se refirió al buen presente albo fue el defensa uruguayo Maximiliano Falcón, quien destacó el momento del equipo.



"Están todos bien en el equipo. No hay ningún lesionado y eso es bueno. Todos están empujando para jugar y el que está jugando no se puede regalar porque el de atrás se lo come por así decirlo. El objetivo principal de nosotros siempre fue el Campeonato Nacional. Obviamente que uno quiere jugar Copa Libertadores y hacer lo mejor posible en el papel, pero cuando no se da tampoco hay que quedarse en eso", expresó el zaguero charrúa en conferencia de prensa.



"Hay que dar vuelta la página. Aunque duela, como dijimos en ese momento, y enfocarse en lo que nos queda, que es Copa Chile y el Campeonato Nacional. La idea es ganar los dos torneos", añadió.



Por úlitmo, "Peluca" comenzó a palpitar el Superclásico ante Universidad de Chile, el cual se disputará en unas semanas más: "Esos partidos los disfruto mucho y estamos a la espera. Independiente del momento de la U, espero que nos jueguen con todo lo que tengan y que sea un gran partido”.

