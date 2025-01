Maximiliano Falcón pidió disculpas por no presentarse a la pretemporada y explicó los motivos de su salida de Colo-Colo

Colo-Colo aceptó la oferta que presentó Inter de Miami por el defensa Maximiliano Falcón, quien estaba en pie de guerra por la negativa inicial de la directiva a dejarlo partir, motivo que lo llevó a no presentarse en la pretemporada del equipo.

Una vez se confirmó la noticia, el zaguero dialogó en exclusiva con TNT Sports y con evidentes muestras de tristeza en su rostro, hizo frente a las duras críticas de los hinchas, que a través de redes sociales no perdonaron su ausencia en los trabajos en La Serena y Uruguay.

"A mí lo que me da mucha pena es el tema de la gente. Me hubiese gustado irme de otra manera. Yo no quería que pase eso porque yo me considero un hincha más del club. Quiero que la gente entienda que es un sueño para mí. La decisión que tomé fue incorrecta, no me queda más que pedirle disculpas a la gente", indicó entre lágrimas el central.

El "Peluca" aseguró además que "en ningún momento se dio esta jugarreta de pedir un aumento. Cuando llega esta oferta me impacta. A cualquier jugador le seduciría algo así, y yo cuando dije que en Colo-Colo había encontrado mi lugar es verdad. La gente me bancó mil siempre. El club, la directiva, todos me han bancado las expulsiones infantiles, me ayudaron en eso y siempre voy a estar agradecido".

Con respecto a los fanáticos del "Cacique", el uruguayo destacó que "el cariño que me brindaron a mí y a mi familia es impagable. Algunos sabrán entenderme, otros no, pero lo hice por un sueño y mucha gente hubiese hecho lo mismo. Espero que sigan ganando cosas, es el club más grande de Chile por destrozo".

"Decirles de corazón que los quiero mucho y no es un adiós definitivo. Espero que el día de mañana si se dan las cosas pueda volver o visitar el Monumental. Acá se ganaron un hincha más", cerró Falcón, quien ahora compartirá vestuario con el astro argentino Lionel Messi.

