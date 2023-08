Mauricio Pellegrino le bajó el perfil a reunión con directivos de Azul Azul: "Es parte del show futbolístico"

La derrota ante Magallanes, que singificó la tercera caída consecutiva en el Campeonato Nacional, no sólo alejó a Universidad de Chile del liderato, sino que también complicó al técnico Mauricio Pellegrino, pues el estratego argentino tuvo que reunirse con la dirigencia de Azul Azul para dar explicaciones por el mal momento.

Sin embargo, el DT trasandino le bajó el perfil al tema y descartó que fuera algún tipo de presión por los últimos resultados del conjunto estudiantil.

"Lo ideal es que las cosas se puedan hablar en privado, pero siempre se saben, es normal. Fue una reunión informal, había directores que yo no conocía. Tuvimos una charla amena. Es parte del show futbolístico. No creo que la noticia sea más importante que la reunión. Hablamos de muchísimas cosas. Fue una reunión positiva, me gustó hacerla", expresó en conferencia de prensa.

"Hace tres jornadas el sistema era fuerte y hoy hay que cambiarlo, eso pasa mucho cuando los resultados son adversos. Tenemos que ir buscando variantes, aprendiendo nosotros mismos, mejorar en la generación de ocasiones. Lo vengo diciendo cuando éramos primeros, claro que lo voy a decir hoy. Verse en la adversidad, con espíritu crítico, ayuda a encontrar una mejor versión", añadió.

Además, agregó: "Somos un equipo que aún se está formando en lo mental. Esto no es que aprietas un botón y la mejora es continua, las personas viven momentos diferentes durante la temporada, es parte del juego. Todos los equipos tienen estos vaivenes a lo largo de la temporada (…) Todos tenemos una gran ambición por mejorar, ahora tenemos que pagar el precio por mejorar".

Sobre el duelo de este lunes ante O'Higgins, Pellegrino sostuvo: "Tenemos que trabajar para merecer ganar el partido, para eso tenemos que generar más que el rival. La confianza viene de hacer las cosas bien, la eficacia es parte de la complejidad del deporte. Hoy tenemos jugadores recuperados y disponemos opciones".

