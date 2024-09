Mauricio Isla tras la derrota ante Argentina: "Tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero no nos alcanzó"

Una dolorosa caída por 3-0 fue la que cosechó la Selección chilena ante su similar de Argentina, que demostró sus credenciales como vigente monarca mundial y bicampeón de América, superando con holgura a la Roja.

Una vez concluido el cotejo en el estadio Monumental de Buenos Aires, tomó la palabra el lateral derecho Mauricio Isla, capitán del equipo frente al elenco trasandino, quien reconoció el dominio del rival.

"Ganar la Copa América fue demasiado importante para Argentina. Le faltaron dos leyendas, uno de ellos (Messi) el mejor jugador del mundo, pero siguen jugando bien y lo demostraron hoy", sostuvo el "Huaso" en conversación con la transmisión oficial del compromiso.

En la misma línea, el actual futbolista de Colo-Colo aseguró que quedaron con una "sensación amarga, tratamos de hacerlo bien el primer tiempo con dos ocasiones muy importantes, pero ellos se movían muy bien en ataque".

De todas maneras, el zaguero remarcó que "la confianza está al 100%, tuvimos un período muy bonito hace algunos años, pero ahora tenemos que apoyarnos entre todos, ser humildes y seguir trabajando".

Asimismo, al ser consultado por el trabajo del técnico Ricardo Gareca, el formado en Universidad Católica señaló que "estamos en un proceso donde tenemos mucho por mejorar, ahora tenemos un partido muy importante ante Bolivia (martes a las 18:00). Hoy tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero no nos alcanzó".

Por último, respecto al porte de la jineta, Isla destacó que "es la primera vez que soy capitán. Igual para mí no es importante eso, siempre me he sentido importante dentro del grupo y querido por mis compañeros".

