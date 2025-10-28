Mauricio Isla sufrió robo en Barrio Italia tras empate de Colo-Colo: "Si saben de algo, ofrecemos recompensa"

Nada de bien lo ha pasado Mauricio Isla en las últimas horas. Es que al agónico empate que resignó junto a Colo Colo frente a Deportes Limache por el Campeonato Nacional, se sumó que el lateral sufrió un robo en el sector de Barrio Italia, en Providencia.

El bicampeón de América con la Selección chilena denunció el robo a través de sus redes sociales y tras la igualdad frente al cuadro "tomatero".

El defensa publicó en una historia de Instagram una imagen en la que se aprecia su vehículo con un vidrio roto y escribió: "Me robaron en Barrio Italia, Providencia. Por favor, si saben de algo, ofrecemos recompensa por el carnet y la licencia".

En tanto, durante la mañana de este martes el zaguero subió otra historia para informar que sus documentos personales fueron encontrados.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto. Mi novia y yo estamos muy bien. A las 05:00 de la mañana aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación", sostuvo.

