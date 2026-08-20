Matus anota golazo en la Sudamericana para Olimpia y Cornejo fue clave en la Copa Libertadores para Liga de Quito

Destacada jornada de chilenos en copas internacionales, luego de que Esteban Matus y Fernando Cornejo anotaran para sus equipos.

El ex Audax Italiano se lució con un verdadero golazo en la Copa Sudamericana. Fue en la derrota por 4-1 como local ante el Vasco da Gama, por la vuelta de los octavos de final.

El lateral izquierdo abrió la cuenta cuando agarró la pelota tras un despeje en un tiro de esquina, se sacó a un rival de encima y sacó un potente zurdazo desde fuera del área para clavar el balón a un ángulo,

"Dejen de buscar...¡Es el mejor gol de la Conmebol Sudamericana", sostuvo la cuenta de SportsCenter de ESPN en redes sociales.

Sin embargo, el conjunto guaraní no pudo mantener la ventaja y el equippo brasileño remontó con dianas de Thiago Mendes (29'), David (36'), Adson (70') y Claudio Spinelli (84') para avanzar a cuartos de final.

En tanto, Cornejo fue determinante para que Liga Deportiva de Quito (LDU) clasificara a cuartos de la Copa Libertadores tras eliminar por penales a Mirassol de Brasil.

Después de que volvieran a empatar, esta vezs en Ecuador, todo se definió desde los doce pasos, donde tras el 4 iguales el chileno convirtió su lanzamiento para meter a LDU a la siguiente fase, donde desafiará al poderoso Palmeiras, que viene de eliminar a Cerro Porteño.

(Imagen: @elclubolimpia)

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