Marcelino Núñez fue liberado de la convocatoria de la Roja y se perderá el amistoso ante México

Tras caer por 4-2 ante Estados Unidos y sumar su segunda derrota por Norteamérica de esta fecha FIFA, la Selección chilena buscará cerrar la gira con un triunfo ante México el próximo martes en Los Angeles, California.

Sin embargo, de cara al duelo ante los aztecas la Roja sufrió una baja de última hora: Marcelino Núñez, volante que milita en el Ipswich Town de Inglaterra.

A través de un comunicado, la ANFP y Gerencia de selecciones informaron que el mediocampista nacional fue liberado de la convocatoria por motivos personales.

De esta manera, el técnico Nicolás Córdova pierde una opción para el mediocampo de cara al encuentro ante México por el cierre de la gira norteamericana.

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