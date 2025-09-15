Matías Zaldivia: "Teníamos la espina por lo que pasó en el último Superclásico"

Hasta que se pudo disputar la polémica Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Fue goleada del cuadro azul por 3-0 en el estadio Santa Laura.

Tras la contundente victoria, Matías Zaldivia, defensa del conjunto estudiantil, manifestó toda su felicidad y aseguró que se tomaron revancha por la derrota sufrida en el último Superclásico por el Campeonato Nacional.

"Estoy contento, es un título más. Si bien, el partido estuvo un poco manoseado durante la semana, nos confirmaron dos días antes que se iba a jugar, fue un poco raro, pero teníamos la espina de lo que había pasado en el último Superclásico. Lo jugamos con muchas ansias y sabíamos que 11 contra 11 somos superiores", reconoció el zaguero.

"Casi no se puede festejar este título, porque tenemos que descansar y el martes viajaremos a Perú, donde jugaremos un partido muy duro", añadió el defensor, en referencia al duelo frente a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sobre el cotejo ante el elenco "íntimo", sostuvo: "No sé si somos favoritos, pero nos tenemos mucha confianza. Los equipos que siguen en la copa son muy parecidos en nivel. Hay que ir con mucha fe en que se puede ganar".

Por último, Zaldivia se refirió a la amplia ventaja que sacó Coquimbo Unido en la lucha por el título del Campeonato Nacional: "Mientras nos den las matemáticas, nosotros vamos a luchar hasta el final. Sabemos que hay muchos puntos de diferencia, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Nosotros tenemos que ganar nuestros partidos y esperar que Coquimbo pierda".

PURANOTICIA