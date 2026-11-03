Matías Zaldivia remarca que "no voy a descansar" hasta ganar un Campeonato Nacional con la U

Con la derrota por 1-0 en el Clásico Universitario ante Universidad Católica, Universidad de Chile prácticamente se despidió del sueño del título de la Liga de Primera, pues el líder Colo-Colo necesita un triunfo en el duelo del domingo ante Ñublense en Chillán para sellar el trofeo.

Con ese panorama, los azules cumplirán nueve años (y seis meses) sin gritar campeones en el torneo local, considerando que la última estrella fue en mayo de 2017.

En conferencia de prensa, Matías Zaldivia fue consultado por la larga sequía, respondiendo que "creo que en los torneos largos hay que conseguir una regularidad de siete a ocho fechas ganando y a lo largo de los años no lo hemos conseguido. En 2024 fuimos más regulares, pero la mala suerte que Colo-Colo ganó 16 partidos seguidos, fue mala suerte".

Respecto a la mala racha desde que arribó al club, sostuvo: "El primer año fue de transición en 2023, veníamos mal de antes, además los últimos años han sido irregulares en momentos. El año pasado con la Copa Sudamericana nos costó varios partidos, pero no es excusa, siempre he dicho que quiero lograr un campeonato con este club y no voy a descansar hasta conseguirlo, si no es este año será el siguiente".

En cuanto a la irregularidad en esta temporada 2026, donde estuvieron cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y perder con la UC o Deportes Antofagasta en Copa Chile, comentó: "Es difícil decir cuál es la U. Es un año irregular, no sé si en puntos, pero creo que en la segunda etapa sacamos más que la primera. Pero nos costó en el año la regularidad que te sostiene para pelear arriba".

Sobre las caídas en los últimso clásicos ante Colo-Colo y los "cruzados", Zaldivia expresó: "Ganamos dos y perdimos dos. Son partidos aparte, pero no creo que sea cuando son partidos importantes, porque todos lo fueron. No creo que en los momentos importantes el grupo sienta los partidos. Fueron duros, pero hay que seguir trabajando".

"Estábamos abajo de Católica y luego con una seguidilla estuvimos cinco puntos arriba. Los clásicos son aparte, el partido se resolvió de una manera rápida con un gol rápido, Católica se defendió bien en una cancha que se nos complica y nos faltó claridad", sentenció el zaguero.

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