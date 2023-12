Matías Zaldivia: "No iba a dejar de jugar en un grande como la U por mi pasado"

Aunque hoy en día aparece como uno de los referentes del actual plantel de Universidad de Chile, lo cierto es que los primeros días de Matías Zaldivia en el conjunto laico no fueron tan sencillos.



Su pasado inmediato en el archirrival Colo Colo hicieron que su nombre fuese bastante resistido por parte de la hinchada del cuadro universitario. Situación que para el zaguero ya quedó atrás.



"Hoy me gusta más el azul que el blanco", dijo el central en conversación con TNT Sports, reconociendo que su fichaje en el Romántico Viajero "fue una decisión difícil, pero por suerte después fue la decisión correcta".



En la misma línea, sostuvo que "nunca me arrepentí, por eso lo pensé tanto, porque sabía que una vez que daba mi decisión tenía que estar seguro y después no, fue todo lo contrario, siempre fui muy seguro de lo que hice".



Respecto a la reacción inicial de los fanáticos, Zaldivia señaló que "sabía que no estaban contentos con mi llegada, que era normal y los entendía, pero que me dieran la oportunidad de mostrarme en cancha y me juzguen por lo que hacía dentro de la cancha. Hoy en día siento mucho el cariño de la gente".



Por último, el seleccionado nacional subrayó que "me encantó el club, soy muy feliz, me encanta, el CDA es espectacular, el casino, todo es espectacular. No iba a dejar de jugar en un grande como la U por mi pasado".

PURANOTICIA