Matías Zaldivia le bajó el perfil al mal momento de Universidad de Chile: "No es una debacle"

Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, analizó el opaco presente que vive el elenco que adiestra Gustavo Álvarez, que ante Coquimbo Unido sumó su quinta derrota en los últimos seis partidos, considerando todas las competiciones.

En la zona mixta del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el zaguero explicó que "es una racha negativa que hay que estar tranquilos, hay que analizar partido por partido, creo que hoy Coquimbo nos superó en intensidad, más que nada".

El ex futbolista de Colo Colo subrayó que "son rachas muy negativas que hay que sacarlas con trabajo, hay que estar tranquilo, hay que analizar partido a partido, no creo que hayamos merecido ni el otro día quedar afuera de la Copa Chile ni hoy perder",

En la misma línea, el central puntualizó que "hay que estar tranquilo, no sé cuándo fue el partido con O’Higgins, no recuerdo bien, hace creo que no más de dos semanas y el equipo ganó 6 a 0, entonces hay que estar tranquilo".

"Hay que reconocer que estamos por ahí en una baja, pero hay que salir trabajando, confiando en estos jugadores que somos los mismos que estuvimos hace un tiempo primero en Libertadores, en Copa Chile, Campeonato, entonces hay que estar tranquilo y hay que trabajar", complementó.

Por último, Zaldivia le bajó el perfil al mal momento del Romántico Viajero y aseguró que "no siento que sea una debacle para nada en el momento que estemos, son rachas, hay que analizar como te digo, partido tras partido y fuimos superiores en la mayoría de los partidos, no hoy, hoy si bien no llegaron al arco creo que nos superaron por intensidad como dije antes, pero hay que estar tranquilo".

