Matías Soto venció a Nicolás Villalón y avanzó a la final del Challenger de Bucaramanga en Colombia

La definición del Challenger de Bucaramanga en Colombia contará con protagonismo chileno tras la victoria de Matías Soto (323°) sobre su compatriota Nicolás Villalón (931°).

En el enfrentamiento por las semifinales del torneo, el copiapino logró imponer su jerarquía para instalarse en la instancia decisiva del certamen.

El encuentro, que tuvo una duración de una hora y 17 minutos, se resolvió con un marcador de 6-3 y 6-3 a favor de la quinta raqueta nacional.

Durante el primer parcial, Soto marcó diferencias de inmediato con un quiebre en el juego inicial y ratificó su dominio con un nuevo rompimiento en el noveno game para cerrar la manga. En el segundo set, la paridad se mantuvo hasta el octavo juego, momento en que el nortino consiguió la ruptura necesaria para sentenciar el triunfo en el game posterior.

Con este resultado, el deportista nacional disputará su segunda final en el circuito Challenger, tras su experiencia previa en San Luis Potosí 2024, en México, donde cayó ante el local Nicolás Mejía.

En esta oportunidad, Soto intentará alzar su primer trofeo en esta categoría frente al vencedor de la llave que mide al argentino Guido Iván Justo (280°), máximo favorito del cuadro, y al uruguayo Franco Roncadelli (332°), tercer preclasificado.

Pese a la derrota, el paso de Nicolás Villalón por tierras cafeteras deja un balance sumamente positivo. El joven tenista, que ingresó al cuadro principal desde la qualy, alcanzó la primera semifinal de su carrera en este nivel competitivo. Gracias a este desempeño, el jugador nacional experimentará un importante ascenso en el escalafón mundial, posicionándose aproximadamente en el puesto 771° del ranking ATP a partir de este lunes.

PURANOTICIA