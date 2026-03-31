Matías Soto extiende su racha de triunfos con un sólido debut en el Challenger de San Luis Potosí en México

El gran momento de Matías Soto (294° del ranking ATP) continúa dando frutos en el circuito profesional. Luego de alzar el trofeo en el Challenger de Bucaramanga, el tenista copiapino trasladó su buen juego al Challenger de San Luis Potosí, en México, donde consiguió un estreno arrollador frente al ucraniano Vladyslav Orlov (529°).

La raqueta nacional no dio espacio a las dudas y resolvió el encuentro en apenas 59 minutos de acción. Con un tenis sólido y agresivo, Soto se impuso por parciales de 6-1 y 6-2, ratificando la confianza que arrastra desde su reciente consagración en tierras colombianas.

Durante el desarrollo del compromiso, el chileno logró concretar tres quiebres de servicio en cada set. Aunque cedió un juego con su saque durante la segunda manga, el control del partido siempre estuvo de su lado, permitiéndole alcanzar su sexta victoria consecutiva en el tour y asegurar su paso a la siguiente fase.

Instalado ya en la ronda de los dieciséis mejores, el nacional espera rival para los octavos de final. El cupo se definirá en el duelo que sostendrán el estadounidense Stefan Kozlov (260°) y el tenista local invitado, Alan Magadan (750°).

PURANOTICIA