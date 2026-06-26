Matías Soto culmina su participación individual en el Challenger de Piracicaba al quedar eliminado en octavos de final

El chileno Matías Soto (300° del ranking ATP) quedó eliminado en los octavos de final del Challenger de Piracicaba, en Brasil, tras no poder sostener su avance en el certamen.

El tenista nacional, quien llegaba como cuarto cabeza de serie, cayó este viernes ante el argentino Gonzalo Villanueva (397°) por parciales de 4-6, 6-3 y 7-5, en un encuentro que se extendió por tres horas y 19 minutos y que originalmente debía disputarse el jueves, pero fue reprogramado para esta jornada debido a la lluvia.

Pese a iniciar el partido de buena manera, logrando set a favor y quiebre en el arranque del segundo parcial, el copiapino no logró sostener su nivel y terminó cediendo ante la reacción del jugador trasandino, que consiguió dar vuelta el marcador.

Con este resultado, Villanueva volvió a ser protagonista en el torneo brasileño, ya que en la primera ronda había eliminado al también chileno Nicolás Villalón, en un duelo definido en tres sets, consolidándose como un rival complicado para los nacionales.

Ahora, Soto deberá cambiar rápidamente el foco hacia el dobles, donde hará dupla con el boliviano Federico Zeballos, para enfrentar a la pareja local integrada por los brasileños Enzo Kohlman de Freitas y Gustavo Ribeiro de Almeida.

PURANOTICIA