Matías Soto cae en cuartos del Challenger de Tulln, pero asegura el mejor ranking de su carrera previo a la Copa Davis

Matías Soto (261° del ranking ATP) quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del Challenger de Tulln, en Austria, luego de caer ante el ucraniano Vitaliy Sachko (188°).

El chileno, que venía de conseguir dos triunfos en el certamen, dio lucha ante el cuarto cabeza de serie, pero terminó perdiendo por parciales de 6-3, 1-6 y 6-2, tras dos horas y ocho minutos de partido.

Pese a despedirse en la ronda de los ocho mejores, el balance para el tenista copiapino es positivo, ya que los dos triunfos obtenidos en el torneo le permitirán alcanzar el mejor ranking de su carrera.

Por ahora, Soto aparece en el puesto 234 del ranking en vivo, superando el casillero 240 que alcanzó en abril del año pasado.

Tras su participación en Austria, el chileno regresará al país en los próximos días para integrarse al equipo nacional de Copa Davis, que se prepara para enfrentar a España.

La serie ante el conjunto español se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, donde Soto buscará aportar al equipo chileno.

PURANOTICIA