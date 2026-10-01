Marcelo Díaz explica decisión de retirarse del fútbol: "Ya lo entregué todo. No quiero terminar de rodillas"

En conferencia de prensa, Marcelo Díaz entregó detalles de su partido de despedida, programado para las 18:00 horas del martes 8 de diciembre en el estadio Nacional.

Junto con agradecer a los presentes, al elenco azul y hasta a su representante, el exseleccionado nacional explicó por qué tomó la decisión de colgar los botines esta año, considerando que en 2027 sería el centenario del club estudiantil.

"Elegí retirarme ahora y no el próximo año porque lo he entregado todo. No puedo pretender seguir alargando algo que ya llegó a su fin. No quiero terminar de rodillas y sin siquiera ser convocado", afirmó el mediocampista de 39 años.

En esa misma línea, "Carepato" subrayó que "no quiero que el fútbol termine por mí. Creo que este 2026 es el correcto. Ya no tengo nada más que dar desde la cancha, las rodillas me dicen basta".

Respecto a su larga trayectoria, el volante destacó que "son más de 21 años como futbolista profesional, en una carrera donde aún no asumo lo que he vivido. No me imaginé que el fútbol tuviera tantas aristas. Me hizo ser el fiel reflejo de todos mis amigos que soñaron con ser futbolistas. Me hizo ser el representante de todos ellos".

Sobre su paso por el combinado criollo, "Chelo" resaltó que "pude representar al país. Nunca me imaginé ganar esas dos Copa América. Me tocó jugar un Mundial. Jugué más de 60 partidos y las estadísticas están a mi favor. Fue un orgullo representar al país".

Por último, Díaz adelantó que su idea se mantenerse en la U. "Sí me preparé y estoy muy agradecido del club, porque también pretenden que yo el próximo año siga en el club de alguna forma. Lo vamos a dejar de sorpresa, pero como futbolista, creo que ya lo he entregado todo", cerró.

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